في مشهد مأساوي.. وفاة لاعب جزائري أثناء مباراة بالدوري الجزائري بعد تعرضه لأزمة قلبية فى الملعب.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - توفى سفيان لوكار، قائد نادى مولودية سعيدة الجزائرى، منذ قليل خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع نادي جمعية وهران على ملعب "الحبيب بوعقل"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني الجزائرى.

وذكرت صحيفة "البلاد" الجزائرية، أن سفيان لوكار تعرض لأزمة قلبية ليسقط على أرضية الملعب، لتسود بعدها حالة من الحزن الشديد بعد سماع خبر وفاة قائد المولودية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات عناصر من الحماية المدنية لإنعاشه غير أن اللاعب فارق الحياة على أرضية الميدان، ليتوقف اللقاء بينما خيم الحزن على الملعب.

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