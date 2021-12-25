شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم.. أسوان يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد نادى أسوان بصدرة مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعدما حقق فوزًا مهمًا على نادى الفيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

واستغل نادى أسوان تعادل فريق كيما أسوان أمام التليفونات، لينفرد بصدارة ترتيب جدول المجموعة برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف كيما أسوان.

ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم

أسوان 27 نقطة

كيما أسوان 26 نقطة

الألومنيوم 20 نقطة

بترول أسيوط 20 نقطة

المنيا 20 نقطة

الفيوم 19 نقطة

بنى سويف 18 نقطة

ديروط 17 نقطة

المدينة المنورة 15 نقطة

سوهاج 12 نقطة

مركز شباب طامية 12 نقطة

نادى ملوى 12 نقطة

تليفونات بنى سويف 8 نقاط

البدارى 8 نقاط

قنا 7 نقاط

الإعلاميين 7 نقاط

ونجح فرق بنى سويف في تحقيق فوز غالٍ على فريق ملوى بهدف نظيف، ليرتقى للمركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما بقى ملوى في المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، كما خطف نادى المدينة الثلاث نقاط أمام بترول أسيوط بعد الفوز بهدف نظيف، ليصعد للمركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما بقى بترول أسيوط في المركز الرابع بـ20 نقطة.

وتقاسم ناديا المنيا وسوهاج نقاط المباراة بعد التعادل 1/ 1، ليحتل المنيا المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما رفع سوهاج رصيده إلى النقطة 12 في المركز العاشر، كما تعادل قنا مع الألومنيوم بهدف لكل فريق، ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما احتل قنا المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

ويتبقى مباراتان في الجولة الثانية عشر في مجموعة الصعيد، وهى مواجهة البدارى مع الإعلاميين والتي ستقام يوم الأحد، بينما يواجه طامية مع ديروط يوم الاثنين في ختام الجولة.