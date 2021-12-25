شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى راحة 72 ساعة بعد الفوز على المصرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، منح الفريق راحة 72 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

وأعاد الفوز على المصرى الهدوء للعميد حسام حسن بعدما أصبح الفريق قريبا من المربع الذهبى، خاصة أن الفوز جاء قبل توقف الدورى ليمنح حسام حسن فترة لإعادة ترتيب الأوراق والتفكير في صفقات الميركاتو الشتوى لتدعيم الصفوف والمراكز الناقصة، والتي سيكون أهم ملفات إبراهيم حسن مدير الكرة في الفترة المقبلة.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

وتجمد رصيد المصرى عند النقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.