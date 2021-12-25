شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفروسية يوضح حقيقة إلغاء نتائج مصر فى دورة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، المدير التنفيذي للاتحاد المصرى للفروسية، أن ما تداولته بعض الجهات الإعلاميـة خلال الساعات القليلة الماضية بـأن نتائج الفرسان المصريين الذين شاركوا في المنافسات الفردية في أولمبياد طوكيو قد تم إلغاؤها فهذا عار تماماً من الصحة وغير صحيح بتاتًا حيث إن الانجاز المتميز للمرة الأولى لفرسان مصر الذين وصلوا إلى نهائيات البطولة في أولمبياد طوكيو وظهروا في مستوى عال جدًا في الالتزام والأداء وحققوا نتائج لم تلغ حسب ادعاء بعض المغرضين ويمكن لأي شخص التأكد من ذلك بالرجوع إلى موقع الاتحاد الدولي للفروسية.

كان الاتحاد المصرى للفروسية اختار الفارس محمد طارق طلعت ضمن الفريق الذي مثل مصر في أولمبياد طوكيو اطمئنانًا من الاتحاد المصرى للفروسية بأن الفارس غير موقوف وأن الاتحاد الدولي لم يشر للاتحاد المصرى للفروسية بأي إشارة تدل على منع الفارس من المشاركة أو احتمال إلغاء أي نتيجة له إذا ما شارك في أولمبياد طوكيو، لافتا إلى أن ما يدل على ذلك مشاركة الفارس في كل البطولات الدولية بأوروبا والذي حصل فيها على نتائج متميزة للغاية وتعد من أفضل النتائج التي حصل عليها الفرسان المصريين وإستطاع تأهيل جواده للمشاركة في أولمبياد طوكيو وكانت نتائجة على أعلى مستوى تنافسيًا مقارنة بالفرسان الآخرين المشاركين بالمنافسات ومـن البلاد الاخرى التى شاركت في تلك البطولات.