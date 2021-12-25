شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلى لمباراة فيوتشر فى الدورى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي ‏والسلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏