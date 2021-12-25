شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الزمالك بـ"عبده يحيى وفوافى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الذى يخوض لقاء الزمالك اليوم ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى.

في حراسة المرمى: محمود رضا

في خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو "، معاد الحناوى، يحيى حامد، إيهاب سمير

في خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفى، إبراهيم كونيه، هشام عادل

في الهجوم: عبده يحيى، باولن فوافى

ويحتل غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

فيما يأتى الزمالك بالمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.