شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل فى حراسة المرمى والجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - حازم إمام - عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش - حمدي علاء - إسلام جابر- محمد أشرف روقا - رزاق سيسيه - محمد أوناجم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.