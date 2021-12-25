شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على الفيوم وكيما يتعادل مع التليفونات بمجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى أسوان فوزًا مهمًا على نادى الفيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، وتعادل كيما أسوان مع تليفونات بنى سويف سلبيا.

وانفرد أسوان بصدارة ترتيب جدول المجموعة برصيد 27 نقطة متفوقًا على كيما أسوان بنقطة واحدة، ليعود للصدارة مستغلاً تعثر كيما أسوان أمام التليفونات.

ونجح فرق بنى سويف في تحقيق فوز غالٍ على فريق ملوى بهدف نظيف، ليرتقى للمركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما بقى ملوى في المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، كما خطف نادى المدينة الثلاث نقاط أمام بترول أسيوط بعد الفوز بهدف نظيف، ليصعد للمركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما بقى بترول أسيوط في المركز الرابع بـ20 نقطة.

وتقاسم ناديا المنيا وسوهاج نقاط المباراة بعد التعادل 1/ 1، ليحتل المنيا المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما رفع سوهاج رصيده إلى النقطة 12 في المركز العاشر، كما تعادل قنا مع الألومنيوم بهدف لكل فريق، ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما احتل قنا المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

ويتبقى مباراتان في الجولة الثانية عشر في مجموعة الصعيد، وهى مواجهة البدارى مع الإعلاميين والتي ستقام يوم الأحد، بينما يواجه طامية مع ديروط يوم الاثنين في ختام الجولة.