شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أضعنا فوزًا سهلاً على إنبى.. والخطأ وارد فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة في مواجهة إنبي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مؤكدًا أنه يلوم اللاعبين على بعض النقاط الفنية خاصة إضاعة فوز سهل كان كفيلاً بتحقيق 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري بجانب التسرع في الشوط الثاني.

ولام المدير الفني على بعض النقاط التحكيمية خلال اللقاء أثرت على النتيجة، وإضاعة الوقت الصريح دون تدخل طاقم الحكام، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من بعض الغيابات في عدد كبير من المراكز بسبب الإصابات والإيقافات متمنيًا عودتهم مع عودة الدوري في المرحلة المقبلة.

شدد على أن الفريق سيحصل على راحة طويلة بسبب الإجهاد لإراحة اللاعبين ثم العودة لاستئناف التدريبات مع إمكانية التحضير لمعسكر قبل استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.

وأكد المدير الفني أن الخطأ وارد في كرة القدم وأي لاعب معرض للخطأ ولابد من نسيان مباراة انبي والتركيز في المرحلة المقبلة والتعويض في الدوري بعد فقدان 4 نقاط في المرحلة الماضية.