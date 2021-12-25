شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سموحة على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول سجله محمد حليمو فى المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويضم تشكيل سموحة كلاً من، حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - رحب نبيل - خالد عبد الفتاح - عبد الرحمن عامر،خط الوسط : محمد حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي - حسين فيصل،خط الهجوم : عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ودخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من،حراسة المرمى : محمد بسام،خط الدفاع : محمد ناصف - محمد أنور - علي الفيل - حسن مجدي،خط الوسط : عمرو السيسي - علي حمدي - علي الذاهدي - ميدو جابر - أحمد عبد الرحمن زولا،خط الهجوم : خالد هشادي.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف.

فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.