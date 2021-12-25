قائمة الأهلي.. استبعاد كهربا أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلي لاستئناف مشواره في الدوري بمواجهة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد "الأهلي ‏we‏ السلام"، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في البطولة المحلية.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من محمود متولي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد محمود ووليد سليمان للإصابة، وحسام حسن لعدم الجاهزية، بينما تم استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبا كالتالي:‏

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأكرم توفيق.

وسط الهجوم: حسين ‏الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ‏وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ليحصد العلامة الكاملة ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، الذي حصد سبع نقاط وضعته في المركز الـ13 لجدول الترتيب.

يذكر أن الأهلي أغلق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏