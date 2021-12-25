تشكيل الزمالك.. عودة أبو جبل.. والجزيري يقود الهجوم أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة غزل المحلة، التي تقام اليوم السبت.

وسيلتقي الزمالك مع غزل المحلة مساء السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويشهد تشكيل الزمالك تواجد الحارس محمد أبو جبل في القوام الأساسي، على أن يتواجد محمد عبد الغني في قلب الدفاع إلى جانب محمود علاء.

ويقود سيف الدين الجزيري الخط الهجومي للزمالك خلال اللقاء، بمعاونة من الثلاثي أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي وأشرف بنشرقي.



ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جيل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

البدلاء: محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود الونش - حازم إمام - حمدي علاء - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمد أوناجم - رزاق سيسيه.