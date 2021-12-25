عودة يُعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة محمد عودة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 17 نقطة، فيما يحتل المحلة المركز السادس برصيد 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو " - معاذ الحناوى - يحيى حامد- إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو - أحمد عفيفي - إبراهيم كونيه -هشام بلحه.

خط الهجوم: باولن فوافي- عبده يحيى‏.