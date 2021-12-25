الإعلان عن الأسماء النهائية لمرشحي اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، من خلال قائمتين.

وضمت القائمة الأولى جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي، نائبا للرئيس و عضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام ، محمد بركات، إيهاب الكومي ، عامر حسين ، دينا الرفاعي، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا ( رئيس مركز شباب سوهاج ) وعادل سلومة ( رئيس نادي الهلال بمطروح ) وعزة أبو الخير ( مدربة المنتخب الوطني للكرة النسائية سابقا ) وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة بسوهاج وجرجا بسوهاج.

وضمت القائمة الثانية : محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس وعضوية كل من: مؤمن جاد، أسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي،نيفين جمال.

واحتياطيا كل من مصطفى لطفي ( مدير فني منتخب الشاطئية سابقا ومدير إداري سابق بنادي سوهاج ) وشريف عبد المنعم ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونجلاء شبل ( لاعبة معتزلة ) وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا بسوهاج والمراغة بسوهاج.