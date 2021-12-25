بخطأ إكرامي.. إنبي يخطف تعادلًا ثمينًا من بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عز الكلاوي:

تعادل إنبي مع نظيره بيراميدز 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح إيريك تراوري لاعب بيراميدز التهديف في الدقيقة 42، وعادل إبراهيم يحيى النتيجة في الدقيقة 49.

ووصل إنبي للنقطة التاسعة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل بيراميدز للنقطة الـ17 في المركز الثاني.

ملخص المباراة:

شهدت بداية المباراة سيطرة من لاعبي بيراميدز، واعتمد إنبي على الهجمات المرتدة، حتى الدقيقة الـ8، مرر عبدالله السعيد كرة عرضية، سددها إريك تراوري ولكن تصدى لها القائم.

انحصر اللعب في وسط الملعب، وسط تكتل كبير من لاعبي إنبي، في محاولات ضعيفة من جانب بيراميدز.

في الدقيقة 34، انطلق أحمد توفيق لاعب بيراميدز من الجهة اليمنى، واستطاع من لعب الكرة عرضية، ولكن رأسية تراوري كانت ضعيفة، ليهدر فرصة الهدف الأول.

واصل بيراميدز ضغطه حتى استطاع محمود وادي من تسجيل الهدف الأول، بعد خطأ من دفاع إنبي في الدقيقة 42.

في البداية الشوط الثاني حصل إنبي على ركلة ركنية، لعبها علي فوزي، ولكن سقطت الكرة من يد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، ليسددها إبراهيم يحيى في المرمى ويعادل النتيجة في الدقيقة 49.

سيطر بيراميدز على مجريات المباراة، في محاولات لتسجيل الهدف الثاني، حتى الدقيقة 78، سدد رمضان صبحي كرة قوية، ولكن القائم يتصدى للكرة.

استمرت محاولات الفريقين، إلى أن أطلق نادر قمر الدولة حكم المباراة سافرت النهاية.

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: ، محمد حامد، إبراهيم يحيى، خالد رضا، مروان داوود

الوسط: علي فوزي، محمد مرسي، مصطفى جمال، مهاب ياسر، مصطفى شكشك

الهجوم: جون إيبوكا

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي، أحمد توفيق، علي جبر، أحمد فتحي

الوسط: نبيل دونجا، إيريك تراوري، عبدالله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، محمود وادي