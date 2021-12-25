بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يحقق فوزاً ثميناً على أنطاليا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق فريق جالاتا سراي التركي فوزا ثمينا على نظيره أنطاليا سبور، بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري التركي.

وسجل سفيان فيغولي الهدف الأول في اللقاء لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 45+1، وعزز محمد كريم أكتوركوغلو النتيجة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

مباراة جالاتا سراي وأنطاليا سبور شهدت مشاركة النجم المصري مصطفى محمد طوال الـ90 دقيقة عمر اللقاء.

وعرفت المباراة إهدار المحترف المصري للعديد من الفرص في بداية اللقاء، بعد تألق حارس مرمى أنطاليا سبور، بالإضافة إلى تسديدة اصطدمت بالقائم قبل نهاية المباراة.

ورفع جالاتا سراي رصيده من النقاط إلى النقطة 27 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد أنطاليا سبور عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.