في مقارنة بين الأفضل والأسرع.. ماني يدلي برأيه حول صلاح.. ويؤكد: ولكن أنا أسرع منه

الشارقة - اميمة ياسر - يرى السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن زميله في الفريق محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، أفضل لاعب في العالم.

وقال ساديو ماني في حوار أجراه مع شبكة " Soccer AM" ردل على سؤال هل صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا: "هل يمكنك ذكر لاعب واحد أفضل منه الآن؟ كل أسبوع يظهر على أرض الملعب لا يمكنك الاختلاف في ذلك أنه أفضل لاعب".

وأضاف ماني: "صلاح يسجل دائمًا لنا، نحن محظوظون لوجوده في فريقنا".

ورغم إشادة ماني بصلاح إلا أنه لم يستطع انكار بأنه أسرع منه حين قال مبتسما: "أنا أسرع منه في المسافات القصيرة، وفي المسافات الطويلة أنا أسرع كذلك!".

وعن الأسرع في ليفربول .. أشار ماني: "فيرجيل فان دايك، لكن أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون أسرع منه".

وأتم ماني حديثه عن لاعب يفضل تواجده دائما في التدريبات وهو جيمي ميلنر.