شكرا لقرائتكم خبر عن براون يجتمع مع باهر المحمدى ودونجا على هامش مران الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي ومخطط الأحمال اجتماعا مع ثنائي الفريق باهر المحمدي ومحمود دونجا عقب انتهاء مران اليوم.

استهدف الإجتماع تحفيز ثنائي الفريق والشد من أزرهما ومطالبتهما بضرورة التحدث من اللاعبين باعتبارهما من بين حاملي شارة قيادة الفريق بغرض الخروج من نفق تراجع النتائج وتحقيق بداية جديدة بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز.

ويستعد الاسماعيلى للمشاركة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتى ستقام للمرة الأول خلال فترة توقف مسابقة الدورى طبقا للأجندة الدولية التى تشمل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة بالكاميرون اعتبارا من مطلع يناير المقبل .