شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمنافسات كأس الرابطة بعد تأجيل مواجهة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى والمقرر إجراء قرعتها خلال الفترة المقبلة.

المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية انطلق في تمام الواحدة ظهرا حيث بدأ بمحاضرة عقدها الجهاز الفنى لشرح برنامج إعداد الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدورى وحثهم على استغلال التوقف بالشكل الأمثل وتلافي الأخطاء التى ظهرت بالمواجهات الماضية والعمل جليا على زيادة الفعالية الهجومية.

وتم تقسيم لاعبى الفريق خلال المران لمجموعتين قبل أن يتم اللجوء لإقامة تقسيمة مصغرة بمنتصف الملعب وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني من أجل إصلاح الأخطاء .

كما تطرق المران لتدريبات خططية اشتملت على اللعب من لمسة واحدة تحت الضغط وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وحرص حمادة المصرى وأشرف خضر ثنائي اللجنة الفنية على متابعة المران من خارج الخطوط.