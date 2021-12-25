شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعلق على اختياره أفضل ظهير أيسر في أفريقيا لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، على اختياره من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كأفضل ظهير أيسر في أفريقيا لعام 2021، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها اختيار معلول كأفضل لاعب في مركزه.

وكتب علي معلول عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "الحمد لله أفضل ظهير أيسر في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي".



علي معول

ويقترب مسئولو النادى الأهلى من الإعلان عن تجديد عقد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود العقد الجديد الذى يستمر لعامين حتى 2023، باعتباره آخر اللاعبين المستهدفين لتجديد العقد معهم الوقت الحالى.

وأعلن مسئولو النادى الأهلى أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد مع علي معلول، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمى من قبل إدارة النادى عقب العودة من قطر وانتهاء مشاركة الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي والتي انتهت بتتويج الفريق الأحمر باللقب الثامن في تاريخه.

وتعاقد النادى الأهلى مع على معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.