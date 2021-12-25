شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة وطلائع الجيش قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة وأحمد عبد العزيز المدير الفني لنادى طلائع الجيش، تشكيل فريقهما استعدادا للقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: رجب نبيل، أحمد رمصان بيكهام، خالد عبد الفتاح، عبد الرحمن عامر

الوسط: حسين فيصل، حليمو، محمد عبد العاطى، كناريا، عبد الكبير الوادى

الهجوم: مروان حمدى

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

محمد بسام، على الفيل، محمد جابر، حسن مجدى، محمد أنور، أحمد عبد الرحمن، عمرو السيسى، خالد هشادى، محمد ناصف، على حمدى، على محمد.

يدخل الفريق السكندري اللقاء بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة وتحسين ترتيب الفريق السكندرى بحثاً عن المربع الذهبى فيما طالب أحمد عبد العزيز المدير الفني للطلائع لاعبيه بإستغلال المباراة المؤجلة لإيقاف نزيف النقاط للفريق وإستعادة نغمة الفوز بعد الخسارة في الجولة الأخيرة للمسابقة بثلاثية.