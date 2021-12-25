شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في ‏بطولة كأس العرب الأخيرة راحة أمس من التدريبات؛ للتخلص من حالة الإجهاد بعد ‏مشاركتهم في كأس العرب، ثم مع الفريق في كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.