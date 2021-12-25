شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فيديو وتقسيمة وتدريبات متنوعة استعدادًا لفيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص المدير الفني للأهلي على الاجتماع باللاعبين وشرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

وقاد موسيماني لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة في بداية المران، شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع. وخصص كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين خلال فقرات المران ، واختتم موسيماني فقرات المران بتقسيمة قوية بين أكثر من فريق من اللاعبين.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز