شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفرط فى صدارة الدورى بالتعادل مع إنبى 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق إنبى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفريق السماوى فى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى.

سجل هدف بيراميدز محمود وادى فى الدقيقة 42، فيما سجل إبراهيم يحيى هدف التعادل لإنبى فى الدقيقة 49 بعد خطأ من شريف إكرامى، الذى حاول أن يمسك بالكرة إلا إنها سقطت من يديه.

وفى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع كاد محمود جاد حارس إنبى أن يكلف فريقه الخسارة من بيراميدز بعدما ارتكب خطأ بتمرير الكرة بالخطأ لإبراهيم عادل لاعب بيراميدز الذى لم ينجح فى تسجيل الكرة بالمرمى.

بهذه النتيجة يحصد بيراميدز نطقة واحدة ويفرط فى صدارة جدول ترتيب الدورى الذى يعتليه الأهلى برصيد 18 نقطة، حيث يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر اى مباراة، وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

فيما يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 2 وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادي.

فيما دخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جاد، على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، محمد مرشى، مروان داوود، خالد رضا، مهاب ياسر، جون ايبوكا، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.