شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يكشف نصائحه لفوزى والحارس الأفضل وتوقعاته للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد توفيق مدرب حراس الإسماعيلي، أن العمل والإجتهاد وتقديم الأفضل دائما فى التدريبات هو السبيل الأوحد لأى حارس مرمى يرغب فى أن يكون مميزا، وهو ماينطبق بالفعل على محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلى.

وأضاف فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى: "تواجد فوزى حتى إذا كان فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر يعود لتوفيق من الله سبحانه وتعالى بجانب جهد وتعب كبير خلال فترة طويلة وتركيز على التفاصيل الصغيرة التى تؤدى دائما إلى تحقيق الأهداف الكبيرة بشكل تدريجي".

وعن نصائحه لفوزى قبل الإنضمام لمعسكر الفراعنة فقد أجاب :”أطالبه بالإستمرار على نفس الإصرار والعزيمة والجد فى التدريبات والمباريات ،وأتوقع أن يكون له شأن كبير فى الفترة المقبلة”.

وأسترسل: "محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى وفقا للواقعية سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا نظرا لخبراته السابقة مع فريقه على الصعيد المحلى والقارى بجانب مشاركاته مع المنتخب فى أكثر من بطولة سابقا ، ولكن بالتأكيد كرة القدم علمتنا أنه لايوجد بها أية ثوابت وهناك دائما متغيرات".

وبسؤاله عن الحارس الأفضل فى أفريقيا بشكل عام فقال: "إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال وتشيلسي الإنجليزي والذى كان ضمن المرشحين لنيل لقب الحارس الأفضل فى العالم بآخر نسخة والمتوج مع فريقه بدورى أبطال أوروبا هو الأفضل فى رأيي".

وتابع تصريحاته: "منتخب مصر لديه خبرات وباع كبير فى أفريقيا وأتوقع وصوله لنهائيات البطولة ، رغم وجود منتخبات قوية منافسة على رأسها الجزائر الذى يحتفظ بسلسلة طويلة من اللاهزيمة وأيضا المغرب إضافة للكاميرون البلد المضيف والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار".

واختتم مدرب الدراويش: "منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش باتت لديه قاعدة كبيرة من اللاعبين وهو يصب فى صالح المنتخب الذى نتمنى له التوفيق فى إسعاد الشعب المصرى".