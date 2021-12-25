شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المران الختامى للأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من مران فريقها الأخير على ستاد التتش استعداداً لمواجهة فيوتشر بالدوري والمقرر لها مساء غداً الأحد.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،السبت، استعداداً لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غداً في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز ، ويفقد الأهلي في مباراة الغد عمرو السولية الذي تعرض للإصابة في السمانة قبل مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت الأربعاء الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة والتي فاز فيها الأهلي 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية .

ومن المتوقع أن يغيب السولية عن الملاعب فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع وفي حالة ضم اللاعب لأمم أفريقيا سيغيب عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني الأول أمام نيجيريا وقد يلعب المباراة الثانية.