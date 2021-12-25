شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للجودو يزور مصر 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، خطاب من الاتحاد الدولي، يتضمن قيام الروماني ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة بزيارة مصر يوم 31 مارس المقبل. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين المصري والدولي للجودو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى في رياضة الجودو. ومن المنتظر أن يطلب الاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة استضافة العديد من المناسبات الرياضية الكبرى، خاصة وأن مصر تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لإنجاز أكبر الأحداث والمناسبات بشكل مميز. وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، قد اتخذ عددا من القرارات الهامة خلال اجتماعه الذي أقيم مؤخرا بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر. وجاءت قرارات الاتحاد كالتالي، - تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة مرزوق محمد رئيس الاتحاد وعضوية كل من، عصام رشاد وحسام عوض الله وخالد المعتز. - تكليف مرزوق محمد رئيس الاتحاد بالإشراف على لجنة المنتخبات. - تكليف عصام رشاد بالإشراف على لجنة المناطق - تكليف خالد المعتز عضو المجلس بالإشراف على لجنتي الحكام واللجنة الطبية. - تكليف أحمد صبرة عضو المجلس بالإشراف على لجنة المسابقات واللجنة العلمية. - تكليف عمرو مكرم بالإشراف على ملف المدربين واللجنة الفنية. - تكليف طارق عز الدين عضو المجلس بالإشراف على لجنة الإيكيدو. - عقد اجتماع مع المديرين الفنيين للأندية، لمناقشة وعرض خطة النشاط للموسم المقبل. - اختيار حسام عوض الله عضو المجلس نائبا أول لرئيس الاتحاد، وعصام رشاد نائب ثاني. ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعا هاما خلال الأسبوع المقبل، لوضع تشكيل اللجان، تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.