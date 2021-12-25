شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت، الموافق 25/ 12/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها اتحاد الكرة وليفربول وآرسنال يتحملون تكلفة استقدام صلاح والننى بطائرة خاصة، ومواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا.

اتحاد الكرة وليفربول وآرسنال يتحملون تكلفة استقدام صلاح والننى بطائرة خاصة

اتفق اتحاد الكرة، مع ناديى ليفربول وآرسنال الانجليزيين على توفير طائرة خاصة لاستقدام الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى إلى القاهرة يوم 3 يناير المقبل استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا، على أن يتحمل الأطراف الثلاثة تكلفة الطائرة الخاصة.

جهاز المنتخب يحضر مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى

يحضر الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وتحديدًا ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد، مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى اليوم على ستاد القاهرة.

مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا

تنتهى عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع خوض فريقه مواجهة غزل المحلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مفاجأة.. أوجستي يرفض تعاقد سلة الأهلي مع والتر هودج

في مفاجأة كبيرة كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب تأخر إدارة ناديه في التعاقد مع والتر هودج نجم سلة الزمالك السابق والذي كان على رادار الإدارة الحمراء طوال الفترة الماضية وبالتحديد منذ رحيله عن الزمالك، وأكد المصدر أن سبب تأخر التعاقد مع والتر هودج هو تحفظ أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلى على التعاقد معه رغم أنه كان أحد أهم نجومه عندما كان مدرباً لسلة الزمالك.

السولية يُثير ثورة عمار حمدي فى الأهلى قبل الانتقالات الشتوية

لازال عمار حمدي نجم وسط الأهلي لا يحصل على عدد مناسب من الفرص مع فريقه منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الجاري، في ظل اعتماد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الثلاثي عمرو السولية والمالي اليو ديانج وحمدي فتحي بشكل أساسي في معظم المباريات.

عامر حسين: 12 يناير المقبل أولى مباريات كأس الرابطة

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف العام على المسابقات، عن أن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى.

الأهلي يتواصل مع مؤمن زكريا لمتابعة تطورات سفره إلى إنجلترا