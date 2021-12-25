شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف محمود وادى على إنبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم فريق بيراميدز بهدف دون رد.

وشن هجوم فريق بيراميدز العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمود جاد، وفى الدقيقة 42 نجح محمود وادى من تسجيل هدف التقدم، ولم يمثل الفريق البترولى أى خطورة على مرمى شريف إكرامى طوال الشوط الأول.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - ناصر منسي - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمد الجباس - محمود صابر.

فيما دخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جاد، على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، محمد مرشى، مروان داوود، خالد رضا، مهاب ياسر، جون ايبوكا، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

ويحتل إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.