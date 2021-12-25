شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يحتج رسميا على نتيجة مباراته أمام المصرى ويطلب إعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة نادى فاركو، اليوم السبت، احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على نتيجة مباراته أمام النادى المصرى فى الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، مطالبا بإعادتها.

وأصدر فاركو بيانا رسميا فى وقت سابق قال فيه: "يؤكد مجلس إدارة نادى فاركو على ثقته التامة والكاملة في رابطة أندية الدوري الممتاز وحرصها الدائم على إعطاء كل ذي حق حقه التزاما بأدبيات المنافسة الرياضية الشريفة".

ويعرب مجلس إدارة نادي فاركو عن رفضه التام والقاطع للتصريحات المتسرعة وغير المسئولة التي أطلقها السيد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع فيها عن الحكم محمود البنا وإعلانه موقفا استباقيا بعدم ارتكاب الحكم خطأ في مباراة المصري وفاركو، دون حتى أن يتمهل لحين الإلمام بكافة تفاصيل الواقعة والاستماع لكل وجهات النظر المتعلقة بها، لينصب نفسه بذلك خصما وحكم في وقت يفترض أن يكون حرصه في المقام الأول على تطبيق العدالة التحكيمية وليس الدفاع عن الحكام سواء أصابوا أو أخطأوا.

ويؤكد مجلس إدارة نادى فاركو أنه تقدم بشكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام مرفقة بمقاطع فيديو وصور للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، كما يطالب النادي في شكواه بعرض شريط المباراة والتسجيل الصوتي الخاص بها في حضور مندوب من نادي فاركو ولجنة الحكام ورابطة الأندية.

ويطالب نادي فاركو كذلك بتشكيل لجنة محايدة تضم حكام سابقين للبت في الواقعة قبل إصدار قرار رسمي نهائي بشأنها.

ويجدد نادي فاركو مطالبته لكافة الجهات المسئولة عن إدارة المنظومة الكروية في مصر بالقيام بمسئولياتها لتحقيق العدالة بين كافة الأندية، مع الثقه الكامله من نادي فاركو في رابطة الاندية للقيامم بدورها على اكمل وجه وتوفير العداله المطلوبة بين جميع الفرق.

ويؤكد مجلس فاركو أن العدالة اساس الرياضة وان الاخلال بها يدفع بالكرة المصرية نحو الهاوية.