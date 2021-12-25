شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر حلول فيفا بشأن أزمة مونديال الأندية وأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي الحلول التى يدرسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأزمة تضارب مواعيد بطولتي أمم أفريقيا بالكاميرون ومونديال الأندية بالإمارات.

وعقد مسئولو النادي الأهلي أكثر من جلسة مع مسئولين في الإتحاد الدولي لكرة القدم على هامش بطولة السوبر الأفريقي التى أقيمت مؤخراً في قطر وفاز بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية 6|5.

وناقش مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في فيفا أزمة تضارب المواعيد أمم أفريقيا ومونديال الأندية لاسيما بعدما خرجت أنباء قوية من الكاف بأقامة أمم أفريقيا في موعدها قبل أن يتم الإعلان رسمياً منذ ساعات أن البطولة الأفريقية ستقام في موعدها بالكاميرون بدءاً من 9 يناير المقبل.

إدارة الأهلي ومعها الفيفا وأخرين كانوا ينتظرون تأجيل أمم أفريقيا لكن الإتحاد الأفريقي حسم الجدل وأعلن إقامة البطولة في موعدها.

وأمام قرار الكاف بدأ الأهلي يبحث مع الفيفا عن حلول لهذه الأزمة وتعهّد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيجاد حلول سريعة وإبلاغ الأهلي بها.

وينتظر الأهلي إيجاد حلول من قبل الفيفا وأن كان الحل الأنسب للأزمة حالياً هو تأجيل إنطلاق مونديال الأندية 4 أيام حتى يتمكن الأهلي من الإستعانة بجميع لاعبيه في مونديال الأندية.

وكان النادى الأهلى قد أرسل مؤخراً خطابًا لاتحاد كرة القدم، تؤكد فيه تقديرها للجهد الكبير الذى بذله رئيس الاتحاد، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتى الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات فى الفترة من 3 - 12 فبراير 2022، وتأكيده أن المنتخب الوطنى سيشارك فى بطولة الأمم الأفريقية بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الأهلى سيخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه، وذلك فى ضوء التصريحات التى جاءت على لسان رئيس اتحاد الكرة لإحدى القنوات التليفزيونية.