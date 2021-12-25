شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح تشكيل المنتخب فى كأس أمم أفريقيا.. هل يبدأ مرموش وتريزيجيه أساسيان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مفاجآته، بعدما أعلن القائمة المبدئية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بتواجد 40 اسمًا ليس من بينهم حسين فيصل أحد نجوم الفريق في كأس العرب، ليؤكد البرتغالي أن تشكيل الفراعنة في بطولة الأمم قد يشهد مفاجآت جديدة خاصة مع وجود أسماء لم تظهر مع المدرب البرتغالي سواء في البطولة العربية أو قبلها في تصفيات كأس العالم.

عودة تريزيجيه

سيكون محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا الإنجليزي أحد ألأوراق المهمة في قائمة الفراعنة بكأس الأمم، وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها أحد أهم نجوم رحلة التأهل إلى كأس العالم 2018، إلا أن البرتغالي لم يشاهد تريزيجيه حتى الآن، بعدما تغيب عن أستون فيلا منذ مايو الماضي بسبب الإصابة، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة سواء مع فريقه أو مع المنتخب.

عمر مرموش الجوكر الهجومي

لا شك أن الانطلاقة القوية التي قدمها الدولي المصري عمر مرموش، لاعب نادي فولفسبورج الألماني، مع المنتخب الوطني الأول خلال مواجهتي ليبيا وتسجيله هدفاً وصناعته لآخر وضعت نوعاً من التحديات أمام محمود تريزيجيه للحفاظ على مكانته التي اكتسبها منذ فترة طويلة في تشكيل الفراعنة.

وعلى الرغم من متابعة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة كارلوس كيروش، لحالة محمود تريزيجيه فستكون عودته إضافة قوية للمنتخب في وجود مرموش، الذى نجح في إثبات نفسه من أول ظهور بجانب محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا، ووجود نجم أستون فيلا سيمنح المدرب البرتغالي فرصة تعديل أو تنوع طريقة اللعب، خاصة أن مرموش يجيد اللعب كرأس حربة أو مهاجم ثاني أو صانع ألعاب أو جناح.

ويبدو أن قوام منتخب مصر، الذي شهد الكثير من التغييرات الخططية مع المدرب البرتغالي كيروش، سيشهد معركة حقيقية في الرباعي الأمامي، في ظل تألق اللاعبين في الدوريات التي يشاركون فيها حيث يحجز محمد صلاح مكانه بثبات، وهو الأمر الذي يسير على طريقه عمر مرموش ومصطفى محمد، بعد عودتهما بشكل منتظم للتهديف، مع وجود اسم مروان حمدي أحد اكتشافات كيروش في كأس العرب.

ضحايا طريقة اللعب

وفي حالة اعتماد كيروش على طريقة لعب 4-3-3 التي اعتمد عليها في كأس العرب فبالتأكيد سيكون هناك تضحية باسم من الرباعي الهجومي المحترف باستبعاد محمد صلاح المتوهج مع ليفربول، فسيكون هناك منافسة بين الثلاثي مصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه لمجاورة صلاح في الهجوم.

أما في حالة اعتماد كيروش على طريقة 4-2-3-1 فقد يعتمد على الرباعي بوجود صلاح ومرموش وتريزيجيه كثلاثي الوسط الهجومي، وأمامهم مصطفى محمد.

وبعيدًا عن الهجوم فمن المتوقع أن يعتمد كيروش في كأس الأمم على واحد من التشكيلات التالية..

طريقة 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد فتوح

الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية (عبدالله السعيد)

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه

طريقة 4-2-3-1

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد فتوح

الوسط المدافع: محمد النني، حمدي فتحي

الوسط المهاجم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه

الهجوم: مصطفى محمد