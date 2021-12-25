شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام غزل المحلة في بطولة الدوري والتى تُعد أحد أهم المطبات القوية في رحلة حفاظ الأبيض على لقب الدوري.

في التقرير التالي، نلقي الضوء على عدة نقاط خاصة بمباراة الزمالك وغزل المحلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي وغزل المحلة؟

ج: تقام مباراة الزمالك، وغزل المحلة بإستاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

س: ما هو ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري قبل مباراة اليوم؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.

فيما يأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

س: ما هي قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة الليلة؟

ج: ضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك 21 لاعباً استعداداً للقاء المحلة، وهم: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد، وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

س: ما هي غيابات الزمالك عن مباراة المحلة؟

ج: يفتقد الزمالك لخدمات 4 لاعبين في مباراة غزل المحلة ، وعلى رأسهم لاعب الوسط طارق حامد، وذلك بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب، كما يغيب عمر السعيد أيضاً لعقوبة الإيقاف، ويستمر غياب الظهير الأيسر محمد عبدالشافي بسبب الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وكذلك سيغيب يوسف أوباما مجدداً عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

س: ماذا عن قائمة غزل المحلة لمباراة الزمالك؟

ج: ضم محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة كل من، محمود رضا، عمرو شعبان (لحراسة المرمى)، محمد فتح الله، خالد سامي، يحيي حامد، سيد الشبراوى، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، بازوكا (لخط الدفاع)، إبراهيم صلاح، هشام عادل بلحة، أشرف سيد، أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، أحمد عفيفي، باولن فوافى، حميد ماو، أحمد النادري(للوسط)،أحمد غنيم، عبده يحيي، ماليك توريه، عبد الرحمن عاطف (للهجوم).

س: من هو حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

ج: إبراهيم نور الدين هو حكم مباراة اليوم بين الزمالك والمحلة