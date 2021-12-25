شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على الدفع بأبو جبل فى حراسة عرين الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الدفع بمحمد أبو جبل فى حراسة عرين الفارس الأبيض خلال مواجهة غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتى قرار كارتيرون بالدفع بمحمد أبو جبل بدلاً من محمد عواد من أجل منح الحارس فرصة الظهور لتزداد فرص انضمامه لقائمة المنتخب التى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث ستكون مواجهة المحلة هى الأخيرة للزمالك قبل إعلان قائمة المنتخب.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

فى الدفاع كلاً من.. محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح

فى الوسط.. مام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو

فى الهجوم.. سيف الجزيري الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.