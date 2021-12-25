خاص.. الشركة الممولة لاستاد بايرن ميونيخ ضمن 3 عروض لتمويل ملعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقي النادي الأهلي ثلاثة عروض لشركات عالمية كبري لتمويل مشروع استاد النادي المزمع إقامته في فرع الشيخ علي مساحة 55 فدان.

وكانت إدارة الأهلي قد قامت إطلاق شركة النادي للمنشات الرياضية برئاسة أيمن إسماعيل وقطعت شوطا طويلاً في هذا الملف بجانب العديد من الأمور التي تقوم بها من بينها تطوير المنشآت الرياضية والأصول العقارية للنادي وتحويلها من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية في المستقبل، مع رفع كفاءة منشآت النادي بوسائل احترافية، مع توفير مصادر تمويل لها والمساهمة في تعزيز الطفرة الإنشائية.

وحسبما علم الخليج 365 أن النادي قد تلقي عروض من ثلاث شركات ليس من فترة قريبة ولكن قبل وقت يتجاوز العامين أبرزهم "أليانز" الألمانية بجانب أخري إماراتية وصينية .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن شركة "أليانز" تحظي باسم جاذب ولكن الشركة صاحبت العرض الأقوي هي الإماراتية وقد زار وفد أهلاوي قبل عامين دبي وأجتمع مع مسئولي الشركة في سرية تامة دون أن يتم الإعلان عن الأمر.

أليانز هي شركة تأمينات ألمانية قامت بتمويل مشروع استحواذ نادي بايرن على الملعب الرئيسي في المدنية الذي كان يشاركه فيه ميونخ 1860 عام 2017 مقابل إطلاق اسم الشركة على الملعب الذي يسمي "أليانزأرينا " لمدة 30 سنة.

وأضاف:" الشركات الثلاث منها من يعرض التمويل ووضع الاسم لفترة زمنية علي الملعب ومنها من يعرض التمويل والتنفيذ مع وضع الاسم وشراكة بنظام bot".

وأنهى " العروض المقدمة تدرس بعناية حتي الأن والشركات الثلاث تحظي بموافقة إدارة النادي وشركة المنشات الرياضية وسوف يتم حسم الامور خلال فترة قريبة ليتم البدء الفعلي في التنفيذ علي أرض الواقع حيث يطمح محمود الخطيب رئيس النادي في أن يري الأستاذ النور قبل مرور دورته الحالية ".