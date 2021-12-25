أحمد ريان يشاهد هزيمة ألتاي أمام قاسم باشا من على دكة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر فريق ألتاي أزمير التركي من مضيفه قاسم باشا 0-2 في المباراة المباراة الني أقيمت اليوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

وجلس أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لألتاي على دكة بدلاء فريقه ولم يشارك بعد أن سجل حضوراً شرفياً في الجولة الماضية أمام طرابزون سبور بالمشاركة لمدة دقيقة واحدة .

وسجل هدفي قاسم باشا ريان دونك وأوموت بوزوك في الدقيقتين 34 و88 وأهدر الفريق ركلة جزاء عن طريق بوزوك في الدقيقة 51 في المباراة التي شهدت طرد جيبرائيل كارايال، لاعب ألتاي، في الدقيقة 67.

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد ألتاي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.