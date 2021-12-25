"لست ديكتاتورا أو عديم الرحمة"..أرتيتا يعلق على أزمة أوباميانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن الموقف الخاص بمهاجمي الفريق ألقى بظلاله على النادي كاملا ولكنه يأمل في أن يتم حله قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن عقدي ألكسندر لاكازيت وإيدي نيكيتاه، اللذان سجلا تسعة أهداف هذا الموسم، ينتهيان الصيف المقبل، وسيكون من حقهما التفاوض مع أي أندية في يناير المقبل.

وفي الوقت نفسه، غاب بيير إيمريك أوباميانج عن آخر أربع مباريات للفريق بعدما إتخذ النادي قرارا تأديبيا ضده.

وقال أرتيتا :"لدينا ظلال والظلال موجودة. في هذه اللحظة نحن غير قادرين على تغيير هذا".

وأضاف :" نحن نعمل على هذا في محاولة التقليل من هذا الأمر قدر الإمكان وجعله واضحا بقدر المستطاع، ولكنه الموقف الذي نتواجد فيه لأن العقود بها تفاصيل، وتوقيتها مخادع ونحن نحاول حل هذا الأمر".

ولم يستبعد مدرب أرسنال أن يمدد لاكازيت ونيكيتاه عقديهما مع أرسنال ولكن الأخير ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وعلى الأرجح ستكون هذه هي القضية في يناير، بينما يمكن للنادي أيضا الاستفادة من لاعب ليون السابق لاكازيت.

وقال أرتيتا -39 عاما- :"الأمر يعتمد على كل حالة على حده، وعلى موقف اللاعب، والدقائق التي يلعبها، ورغبته أو العرض الذي لديك ، ولكن هذا شئ يجب أن تدرسه".

ويمكن أن يعتمد مستقبل لاكازيت ونيكيتاه على الموقف الحالي مع أوباميانج، الذي تم نزع شارة القيادة منه.

وتم استبعاد المهاجم الجابوني الدولي مؤخرا بسبب واقعة وصفت بأنها "مخالفة لقواعد الانضباط "، والتي ترددت تقارير أنها متعلقة بعودة اللاعب متأخرا من رحلة إلى الخارج لزيارة والدته المريضة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم معاقبة أوباميانج فيها علنا حيث تم استبعاده في مارس الماضي من مواجهة توتنهام بسبب مخالفة أخرى لقواعد الانضباط .

ولكن أرتيتا أشار إلى أنه ليس ديكتاتورا، وأكد :" لا أقوم بتأسيس سلطتي على أن أكون ديكتاتورا أو عديم الرحمة ".

وأضاف :"أنا أطلب فقط الاحترام والالتزام. في هذا المستوى، إذا لم أحصل على هذا ،سأقوم بتجهيز حقائبي وسأذهب لمكان آخر، لأن هذا أقل ما يمكن أن أطلبه".

ويحل أرسنال ضيفيا على نوريتش سيتي غدا الأحد في الـ "بوكسنيج داي".