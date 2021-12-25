"لن يتسبب في مشكلة"..أول تعليق من كونتي على أنباء رحيل قائد توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم يكن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم قادرا على إعطاء أي تأكيدات بشأن مستقبل الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى الفريق، ولكنه يعلم أن قائد الفريق لن يكون أبدا مشكلة للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لوريس، الفائز بكأس العالم، يقترب من قضاء عشرة أعوام مع توتنهام بعدما انتقل للفريق قادما من ليون في 2012 ، ولكن يتبقى فقط ستة أشهر في عقده الحالي مع توتنهام.

وسيحتفل لوريس بعيد ميلاده الـ35 في يوم "بوكسينج داي" ومن المتوقع أن يشارك أساسيا في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بعدما أصبح أحد لاعبي الفريق الأكثر ثباتا في مستوى الأداء هذا الموسم .

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق من موقف عقد الحارس، قال كونتي :" هوجو هو قائد فريقنا ،وإنه لاعب لعب لتوتنهام لعدة سنوات ونحن كلنا سعداء بوجوده في فريقنا، وفي غرفة تغيير الملابس".

وأضاف :" بالتأكيد هو نقطة مرجعية للاعبين الآخرين، ويعلم هوجو جيدا ما أفكر فيه بشأنه، وما يفكر فيه النادي بشأنه".

وأردف :"والآن سنرى، ولكن أعتقد أن هوجو لن يكون أبدا مشكلة لتوتنهام".

وتألق قائد المنتخب الفرنسي مرة أخرى مع توتنهام يوم الأربعاء الماضي بعدما أنقذ عدة فرصة ليقود فريقه للفوز على ويست هام 2 / 1 في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة.