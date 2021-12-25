تعرف على موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق النصر نظيره الحزم في معقله ملعب "مرسول بارك" في إطار لقاءات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

يستضيف فريق النصر نظيره الحزم في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين بملعب "مرسول بارك" يوم الأحد 26 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 5.55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.55 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

الاتحاد - 26 نقطة

الشباب - 25 نقطة

ضمك - 25 نقطة

الهلال - 21 نقطة

النصر - 20 نقطة

فريق النصر السعودي

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022

أندرسون تاليسكا - النصر - 9 أهداف

ليندر تاوامبا - التعاون - 9 أهداف

أوديون إيجالو - الشباب - 9 أهداف

رومارينيو - الاتحاد - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 8 أهداف