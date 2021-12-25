موعد مباراة الأهلي وفيوتشر.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف فيوتشر، نظيره الأهلي في الثامنة مساء غد الأحد، باستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي الموسم الجديد، وهو وصيفا لبطولة الموسم الماضي، ويسعى لاسستعادة لقبه المفضل هذا العام.

ويدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بكأس السوبر الغفريقي منذ أيام على حساب الرجاء المغربي، بركلات الترجيح.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ18 نقطة، فيما يأتي فيوتشر في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

تشكيل الأهلي

يغيب عن الأهلي عمرو السولية للإصابة.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1