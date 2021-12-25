شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع مؤمن زكريا لمتابعة تطورات سفره إلى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية مع مؤمن زكريا نجم الفريق السابق من أجل متابعة إستخراج اللاعب تأشيرة السفر إلى إنجلترا للعرض على أحد الأطباء هناك.

وفتح أكثر من مسئول بالأهلي خطوط إتصال مع مؤمن زكريا للإطمئنان عليه ومعرفة أخباره وتطورات سفره إلى إنجلترا وتقديم أي مساعدة له تساهم في سفر اللاعب.

ويحاول زكريا حالياً إنهاء إجراءات السفر لاستكمال علاجه في لندن، بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته هناك.

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق قد رد على شائعة وفاته التى تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صورة عبر حسابه الشخصى "فيس بوك" خلال تواجده فى الجيم.

وتداول بعض روّاد السويشيال ميديا أنباء غير صحيحة حول وفاة مؤمن زكريا فما كان من الأخير إلا أن نشر صورة له في صالة الجيم يؤدي تدريبات يحاول من خلالها تجاوز المحنة المرضية التى يمر بها منذ فترة ، وطلب زكريا من جمهوره الدعاء له.

وكان مؤمن زكريا قد استخرج تأشيرة إنجلترا تمهيداً للسفر لاستكمال علاجه في لندن، بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته هناك.

من جانبها ، قالت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا،: الناس كلها بتتصل بمؤمن وكثير من الصحفيين تحدثوا معه وهو بخير ولا أعلم لماذا يتم نشر أخبار غير صحيحة عن وفاته..كان سعيد جداً عندما جاءت جماهير الأهلي إلى المنزل بعد بطولة السوبر وقاموا بتحيته وخرج إليهم.

وتابعت: كان من المفترض أن يسافر إلى انجلترا لكن الفيزا لم يتم استخراجها حتى الآن لعرض حالته على طبيب هناك ..قدمنا على الفيزا منذ شهر ونصف، ودكتور العلاج الطبيعي والتغذية يتابعان حالته لكنه لا يذهب إلى الجيم في الفترة الأخيرة.

واختتمت: الحالة جيدة والطبيب الانجليزي طمأنه بوجود علاج وطلب منه التواجد في أسرع وقت.