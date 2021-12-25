شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود محمد عبد المنعم للأهلي في الشتاء لتدعيم الدفاع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط أسم محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي المعار لفيوتشر بالعودة للقلعة لحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم من خلال قطع إعارته لتدعيم الدفاع الأحمر هذا الموسم، بتوصية من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد تألق اللاعب اللافت هذا الموسم وانضمامه للمنتخب الأول في بطولة كأس العرب الأخيرة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مقترح عودة محمد عبد المنعم تم طرحه بالفعل ولكن إدارة فيوتشر تحفظت على قطع إعارة اللاعب نظرا للحاجة لخدمات اللاعب، خاصة أن الفريق يحتاج لجهود كل لاعبيه في موسمه الأول ببطولة الدوري العام.

وكشف المصدر، عن أن عودة محمد عبد المنعم للأهلي نهاية الموسم أصبحت أكيدة في ظل الاقتناع الكبير بإمكانيات اللاعب الشاب، والاقتناع بأن قدرات محمد عبد المنعم تفوق أي مدافع آخر مرشح للانتقال للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.