المقاولون يترقب موقف نجوم الدكة في الأهلي والزمالك بميركاتو يناير

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القاهرة - سامية سيد - يترقب نادي المقاولون العرب، موقف نجوم الدكة في الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقرر انطلاقه في يناير المقبل، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل قبل استئناف مباريات الدوري العام وانطلاق كأس الرابطة.

وأكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الفريق يحتاج إلى بعض التدعيمات فى موسم الانتقالات الشتوية المرتقب، وبالتحديد فى مركزى، المهاجم الصريح وقلب الدفاع.

وقال عادل في تصريحات خاصة: نسير فى خطة التدعيمات الشتوية فى يناير بخطى ثابتة، لم نفتح باب التفاوض حول أي لاعب، ونحتاج إضافات في مركزي قلب الدفاع ورأس الحربة.

وهنأ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بمناسبة فوز الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى على حساب نادى الرجاء المغربى وحصد اللقب الثامن في تاريخه.

وأرسل مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برقية تهنئة لنظيره في النادي الأهلي، وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى أن فوز الأهلى بالبطولة إنجاز يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.