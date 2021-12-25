شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عزمى محيلبة بطل الرماية: هوايتى الصيد وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب بطل الرماية عزمى محيلبة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الصيد.

بتدخل المطبخ؟

لا مليش فى المطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

مفيش خالص.

من نجمك المفضل؟

Alpacino.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

لاعب سباق فورمولا.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مفيش حد معين.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.