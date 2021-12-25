شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وتحديدًا ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد، مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى اليوم على ستاد القاهرة.

ويتابع الجهاز الفنى لمنتخب مصر اللاعبين الـ40 المتواجدين فى القائمة المبدئية للفراعنة فى أمم أفريقيا، قبل اعلان القائمة النهائية يوم 31 ديسمبر الجارى.

ويستضيف نادي الزمالك، نظيره غزل المحلة ، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث نادي الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة المحلية رافضاً فقد المزيد من النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي، بينما يسعى المحلة لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.