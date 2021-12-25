شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن تشكيل إنبى لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى إنبى، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز، المقرر لها فى الثالثة من مساء اليوم بلقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري على ملعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى.. محمود جاد، على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، محمد مرشى، مروان داوود، خالد رضا، مهاب ياسر، جون ايبوكا، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - ناصر منسي - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمد الجباس - محمود صابر.