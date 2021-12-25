شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: 12 يناير المقبل أولى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف العام على المسابقات، عن أن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى.

وقال حسين لـ"الخليج 365"، إنه سيتم سحب القرعة خلال الأيام المقبلة، وستكون أولى مباريات البطولة يوم 12 يناير المقبل، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.