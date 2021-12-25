شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى وإبراهيم عادل يقودان هجوم بيراميدز أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، ويحل بيراميدز ضيفًا على إنبي في الثالثة من مساء اليوم بلقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري على ملعب بتروسبورت.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - ناصر منسي - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمد الجباس - محمود صابر.