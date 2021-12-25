شكرا لقرائتكم خبر عن حازم مرسى: براون مدرب مميز وأتوقع تحسن نتائج الإسماعيلى تحت قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف حازم مرسى مهاجم الإسماعيلى الشاب، الأرجنتينى خوان براون بالمدرب المميز، مشيرا إلى أن الفريق يتطور للأفضل تدريجيا تحت قيادته الفنية.

وأضاف: "المدرب قادر على تصويب الأخطاء بشكل سريع وتعديل نواقص كل لاعب بشكل فعلى، وأتوقع أن تتحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة شريطة مساعدته بتدعيمات قوية على الصعيد الهجومي تكون قادرة على ترجمة الفرص لأهداف".

وأتم تصريحاته: "أجتهد وأبذل قصارى جهدى بالتدريبات ولايشغل بالى سوى شىء وحيد وهو الحصول على ثقة الجهاز الفنى".

يذكر أن الإسماعيلى قد وضع اللاعب فى قائمة الإنتظار وفقا لرؤية الجهاز الفنى الأسبق بقيادة طلعت يوسف واللجنة الفنية السابقة والتى يترأسها على أبوجريشة وعماد سليمان.