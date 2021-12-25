شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع خوض فريقه مواجهة غزل المحلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مواجهة الزمالك وغزل المحلة هى المباراة الثامنة التى تشهد ايقاف محمود شيكابالا، على خلفية احداث استلام درع الدورى فى الموسم المنقضى، والذى تسببت فى توقيع عقوبة على اللاعب بإيقافه لمدة 8 أشهر ثم تم تخفيفها لـ 8 مباريات فقط.

ومن المنتظر أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، باستغلال فترة توقف مسابقة الدورى بعد مواجهة غزل المحلة لإعداد شيكابالا وجميع لاعبى الفريق فى معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام فى الإمارات بالفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

ويغيب عن الزمالك فى مواجهة غزل المحلة كلاً من طارق حامد وعمر السعيد بسبب الإيقاف بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة المقاولون الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع كلاً من.. محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح

فى الوسط.. مام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو

فى الهجوم.. سيف الجزيري الجزيرى